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Фото: яркие эмоции Бена Шелтона после победы над Алькарасом на US Open — 2026

Фото: яркие эмоции Бена Шелтона после победы над Алькарасом на US Open — 2026
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Девятая ракетка мира из США Бен Шелтон эмоционально отпраздновал победу над семикратным чемпионом турниров «Большого шлема» третьей ракеткой мира из Испании Карлосом Алькарасом в четвертьфинале US Open – 2026. Для Шелтона это первая в карьере победа над игроком топ-3 мирового рейтинга в официальном матче.

US Open (м). 1/4 финала
09 сентября 2026, среда. 06:05 МСК
Бен Шелтон
9
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 5 		6 6 1 7 10
7 7 		1 3 6 6 7
             
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

После рукопожатия у сетки с Алькарасом Шелтон бросил ракетку себе на скамью, после чего закричал от радости, а также изобразил свой фирменный жест (имитация завершения телефонного разговора).