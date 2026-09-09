Фото: яркие эмоции Бена Шелтона после победы над Алькарасом на US Open — 2026
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Девятая ракетка мира из США Бен Шелтон эмоционально отпраздновал победу над семикратным чемпионом турниров «Большого шлема» третьей ракеткой мира из Испании Карлосом Алькарасом в четвертьфинале US Open – 2026. Для Шелтона это первая в карьере победа над игроком топ-3 мирового рейтинга в официальном матче.
US Open (м). 1/4 финала
09 сентября 2026, среда. 06:05 МСК
9
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
3 : 2
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|6
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|7 10
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|6 7
3
Карлос Алькарас
К. Алькарас
После рукопожатия у сетки с Алькарасом Шелтон бросил ракетку себе на скамью, после чего закричал от радости, а также изобразил свой фирменный жест (имитация завершения телефонного разговора).