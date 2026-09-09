Фото: яркие эмоции Бена Шелтона после победы над Алькарасом на US Open — 2026

Девятая ракетка мира из США Бен Шелтон эмоционально отпраздновал победу над семикратным чемпионом турниров «Большого шлема» третьей ракеткой мира из Испании Карлосом Алькарасом в четвертьфинале US Open – 2026. Для Шелтона это первая в карьере победа над игроком топ-3 мирового рейтинга в официальном матче.

После рукопожатия у сетки с Алькарасом Шелтон бросил ракетку себе на скамью, после чего закричал от радости, а также изобразил свой фирменный жест (имитация завершения телефонного разговора).