Шелтон стал вторым игроком, одолевшим действующего чемпиона ТБШ на тай-брейке в пятом сете

Девятая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон стал вторым игроком в Открытой эре (c 1968 года), которому удалось победить действующего чемпиона в одиночном разряде на турнире «Большого шлема» на тай-брейке в пятом сете, сообщает Opta Ace.

В четвертьфинале US Open — 2026 Шелтон одолел семикратного чемпиона турниров «Большого шлема» третью ракетку мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса — 6:7 (5:7), 6:1, 6:3, 1:6, 7:6 (10:7). В финальном матче сор