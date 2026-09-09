Шелтон стал вторым игроком, одолевшим действующего чемпиона ТБШ на тай-брейке в пятом сете
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Девятая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон стал вторым игроком в Открытой эре (c 1968 года), которому удалось победить действующего чемпиона в одиночном разряде на турнире «Большого шлема» на тай-брейке в пятом сете, сообщает Opta Ace.
US Open (м). 1/4 финала
09 сентября 2026, среда. 06:05 МСК
9
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
3 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
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|6
|6
|1
|7 10
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|1
|3
|6
|6 7
3
Карлос Алькарас
К. Алькарас
В четвертьфинале US Open — 2026 Шелтон одолел семикратного чемпиона турниров «Большого шлема» третью ракетку мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса — 6:7 (5:7), 6:1, 6:3, 1:6, 7:6 (10:7). В финальном матче сор