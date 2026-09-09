Шелтон поднялся в топ-4 лайв-рейтинга ATP после победы над Алькарасом

Американский теннисист Бен Шелтон поднялся на четвёртую строчку в лайв-рейтинге ATP после выхода в полуфинал US Open — 2026.

В четвертьфинальном поединке американец одержал победу над семикратным чемпионом турниров «Большого шлема» третьей ракеткой мира испанским теннисистом Карлосом Алькарасом. Встреча закончилась со счётом 6:7 (5:7), 6:1, 6:3, 1:6, 7:6 (10:7).

Для Шелтона это третий полуфинал на «Шлеме» в карьере, и второй на US Open. В 2023 году в матче 1/2 финала он уступил Новаку Джоковичу. За выход в финал соревнований в этом году он поспорит с 12-м номером мирового рейтинга соотечественником Фрэнсисом Тиафо.

US Open — 2026 проходит с 30 августа по 13 сентября. Действующим чемпионом турнира является испанец Алькарас, который в финальном матче прошлого года по