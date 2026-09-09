Рублёв стал лучшим теннисистом России в третьем квартале 2026 года по версии «Чемпионата»

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте 24-я ракетка мира Андрей Рублёв признан лучшим теннисистом России в третьем квартале 2026 года в рамках специального рейтинга «Чемпионата». Он составляется по собственным критериям, которые учитывают множество различных факторов

В расчёт берутся:

текущий рейтинг теннисиста;

насколько он сумел взлететь за это время в рейтинге;

каких результатов смог добиться на турнирах в зависимости от их статуса;

каких серьёзных соперников ему удалось обыграть за этот период.

Топ-4 лучших теннисиста России по версии «Чемпионата» за третий квартал 2026 года:

Андрей Рублёв. Даниил Медведев. Роман Сафиуллин. Карен Хачанов.

Более подробно о критериях рейтинга вы можете узнать в материале «Чемпионата».