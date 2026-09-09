Рублёв стал лучшим теннисистом России в третьем квартале 2026 года по версии «Чемпионата»
Олимпийский чемпион 2020 года в миксте 24-я ракетка мира Андрей Рублёв признан лучшим теннисистом России в третьем квартале 2026 года в рамках специального рейтинга «Чемпионата». Он составляется по собственным критериям, которые учитывают множество различных факторов
В расчёт берутся:
- текущий рейтинг теннисиста;
- насколько он сумел взлететь за это время в рейтинге;
- каких результатов смог добиться на турнирах в зависимости от их статуса;
- каких серьёзных соперников ему удалось обыграть за этот период.
Топ-4 лучших теннисиста России по версии «Чемпионата» за третий квартал 2026 года:
- Андрей Рублёв.
- Даниил Медведев.
- Роман Сафиуллин.
- Карен Хачанов.
Более подробно о критериях рейтинга вы можете узнать в материале «Чемпионата».
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