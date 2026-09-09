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Рублёв стал лучшим теннисистом России в третьем квартале 2026 года по версии «Чемпионата»

Рублёв стал лучшим теннисистом России в третьем квартале 2026 года по версии «Чемпионата»
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте 24-я ракетка мира Андрей Рублёв признан лучшим теннисистом России в третьем квартале 2026 года в рамках специального рейтинга «Чемпионата». Он составляется по собственным критериям, которые учитывают множество различных факторов

В расчёт берутся:

  • текущий рейтинг теннисиста;
  • насколько он сумел взлететь за это время в рейтинге;
  • каких результатов смог добиться на турнирах в зависимости от их статуса;
  • каких серьёзных соперников ему удалось обыграть за этот период.

Топ-4 лучших теннисиста России по версии «Чемпионата» за третий квартал 2026 года:

  1. Андрей Рублёв.
  2. Даниил Медведев.
  3. Роман Сафиуллин.
  4. Карен Хачанов.

Более подробно о критериях рейтинга вы можете узнать в материале «Чемпионата».

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Лучший теннисист России – Андрей Рублёв! Рейтинг «Чемпионата»: третий квартал 2026 года