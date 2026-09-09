«Он просто зверь». Алькарас — о поражении от Шелтона в четвертьфинале US Open — 2026

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема» третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал поражение в четвертьфинале US Open — 2026, где он встречался с девятой ракеткой мира из США Беном Шелтоном. Алькарас проиграл со счётом 7:6 (7:5), 1:6, 3:6, 6:1, 6:7 (7:10).

«Ещё до начала турнира я говорил, что моя цель — приехать сюда, соревноваться, играть такие встречи и при этом оставаться здоровым. Матч получился близким, поэтому не собираюсь расстраиваться из-за поражения. Счастлив и горжусь собой, тем, как боролся.