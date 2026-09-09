Циньвэнь — Рыбакина: онлайн-трансляция матча 1/4 финала US Open 2026 начнётся в 18:30 мск

Сегодня, 9 сентября, двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина встретится с олимпийской чемпионкой 2024 года бывшей четвёртой (ныне 121-й) ракеткой мира из Китая Чжэн Циньвэнь за выход в полуфинал US Open — 2026. Их поединок поставлен первым запуском на арене Артуша Эша и начнётся в 18:30 мск.
|1
|2
|3
|
|
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Чжэн Циньвэнь – Елена Рыбакина в четвертьфинале US Open — 2026.
Счёт личных встреч теннисисток — 4:1 в пользу Рыбакиной. Елена выиграла четыре из пяти очных матчей, включая две победы в 2026 году — в Дохе и Мадриде, причём оба раза отыгравшись после проигранного первого сета. Единственную победу Чжэн одержала в 2024 году на Итоговом турнире WTA — 7:6 (7:4), 3:6, 6:1.
Крупнейшие призовые в теннисе.
- 9 сентября 2026
-
15:45
-
15:30
-
15:29
-
14:46
-
14:12
-
13:59
-
13:47
-
13:37
-
13:33
-
12:25
-
12:18
-
11:53
-
11:51
-
11:29
-
11:12
-
11:12
-
11:00
-
11:00
-
10:59
-
10:51
-
10:51
-
10:40
-
10:37
-
10:35
-
10:00
-
09:55
-
09:51
-
09:31
-
08:30
-
06:28
-
05:52
-
05:44
-
04:43
-
02:07
-
01:12