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Чжэн Циньвэнь – Елена Рыбакина: онлайн-трансляция матча 1/4 финала US Open 2026 начнётся в 18:30 мск

Циньвэнь — Рыбакина: онлайн-трансляция матча 1/4 финала US Open 2026 начнётся в 18:30 мск
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Сегодня, 9 сентября, двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина встретится с олимпийской чемпионкой 2024 года бывшей четвёртой (ныне 121-й) ракеткой мира из Китая Чжэн Циньвэнь за выход в полуфинал US Open — 2026. Их поединок поставлен первым запуском на арене Артуша Эша и начнётся в 18:30 мск.

US Open (ж). 1/4 финала
09 сентября 2026, среда. 18:30 МСК
Чжэн Циньвэнь
121
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Не начался
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Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Чжэн Циньвэнь – Елена Рыбакина в четвертьфинале US Open — 2026.

Счёт личных встреч теннисисток — 4:1 в пользу Рыбакиной. Елена выиграла четыре из пяти очных матчей, включая две победы в 2026 году — в Дохе и Мадриде, причём оба раза отыгравшись после проигранного первого сета. Единственную победу Чжэн одержала в 2024 году на Итоговом турнире WTA — 7:6 (7:4), 3:6, 6:1.

Расписание матчей US Open - 2026 (женщины)
Турнирная сетка US Open - 2026 (женщины)

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