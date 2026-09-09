Циньвэнь — Рыбакина: онлайн-трансляция матча 1/4 финала US Open 2026 начнётся в 18:30 мск

Сегодня, 9 сентября, двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина встретится с олимпийской чемпионкой 2024 года бывшей четвёртой (ныне 121-й) ракеткой мира из Китая Чжэн Циньвэнь за выход в полуфинал US Open — 2026. Их поединок поставлен первым запуском на арене Артуша Эша и начнётся в 18:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Чжэн Циньвэнь – Елена Рыбакина в четвертьфинале US Open — 2026.

Счёт личных встреч теннисисток — 4:1 в пользу Рыбакиной. Елена выиграла четыре из пяти очных матчей, включая две победы в 2026 году — в Дохе и Мадриде, причём оба раза отыгравшись после проигранного первого сета. Единственную победу Чжэн одержала в 2024 году на Итоговом турнире WTA — 7:6 (7:4), 3:6, 6:1.

Крупнейшие призовые в теннисе.