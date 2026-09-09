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«Этот формат — история нашего вида спорта». Тиафо — о пятисетовых матчах на ТБШ

«Этот формат — история нашего вида спорта». Тиафо — о пятисетовых матчах на ТБШ
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12-я ракетка мира американец Фрэнсис Тиафо высказался о пятисетовых матчах на турнирах «Большого шлема» и заявил, что победа на ТБШ в формате до двух сетов была бы для него менее ценной.

«Мы должны оставаться в формате до трёх побед в партиях. Обожаю ли я играть пятисетовые матчи? Абсолютно нет. Бывают моменты, когда я проигрываю два сета подряд и мне хочется просто пожать сопернику руку и уйти домой! Но это теннис.

Я вырос, смотря столько невероятных матчей на пять сетов. Джокович — Надаль, Федерер — Надаль… эпические матчи, которые длились часами и часами.

Этот формат — история нашего вида спорта. Для меня титул на турнире «Большого шлема» имел бы меньшую ценность, если бы он завоёвывался в формате до двух побед в сетах», — сказал Тиафо на пресс-конференции.

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