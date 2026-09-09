Пегула — первая теннисистка, вышедшая в свои первые четыре полуфинала ТБШ после 30 лет

Третья ракетка мира американка Джессика Пегула стала первой в Открытой эре теннисисткой, которая достигла первых четырёх полуфиналов турниров «Большого шлема» после 30 лет. Четвёртым выходом Пегулы в полуфинал стала победа в 1/4 финала US Open – 2026 над соотечественницей Эммой Наварро (3:6, 6:4, 6:3). Сейчас Джессике полных 32 года.

Первый полуфинал турнира «Большого шлема» в карьере Пегулы был на US Open – 2024, позднее она пр