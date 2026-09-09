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Пегула — первая теннисистка, вышедшая в свои первые четыре полуфинала ТБШ после 30 лет

Пегула — первая теннисистка, вышедшая в свои первые четыре полуфинала ТБШ после 30 лет
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Третья ракетка мира американка Джессика Пегула стала первой в Открытой эре теннисисткой, которая достигла первых четырёх полуфиналов турниров «Большого шлема» после 30 лет. Четвёртым выходом Пегулы в полуфинал стала победа в 1/4 финала US Open – 2026 над соотечественницей Эммой Наварро (3:6, 6:4, 6:3). Сейчас Джессике полных 32 года.

US Open (ж). 1/4 финала
09 сентября 2026, среда. 03:25 МСК
Джессика Пегула
3
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		4 3
         
Эмма Наварро
27
США
Эмма Наварро
Э. Наварро

Первый полуфинал турнира «Большого шлема» в карьере Пегулы был на US Open – 2024, позднее она пр