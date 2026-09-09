Читатели «Чемпионата» верили в победу Карлоса Алькараса на US Open — 2026

Завершился опрос «Чемпионата», в котором было предложено выбрать потенциального победителя US Open – 2026 в мужском одиночном разряде. По версии большинства читателей, победу на турнире должен одержать Карлос Алькарас, однако испанец уступил в четвертьфинале соревнований американцу Бену Шелтону со счётом 7:6 (7:5), 1:6, 3:6, 6:1, 6:7 (7:10).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с общими результатами опроса среди наших читателей о победителе мэйджора в Нью-Йорке в мужском одиночном разряде.

Помимо Шелтона, в полуфинал уже вышел ещё один американец Фрэнсис Тиафо, одолевший соотечественника Алекса Михельсена. Из оставшихся теннисистов в четвертьфинале сразятся россиянин Карен Хачанов и бельгиец Александр Блокс, а также Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) и Александр Зверев (Германия).