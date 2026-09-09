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Рыбакина и Соболенко — претендентки на титул US Open по версии читателей «Чемпионата»

Рыбакина и Соболенко — претендентки на титул US Open по версии читателей «Чемпионата»
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Завершился опрос «Чемпионата», в котором было предложено выбрать потенциальную победительницу US Open – 2026 в женском одиночном разряде. По версии большинства читателей, главными претендентками на завоевание трофея являются первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко и представительница Казахстана Елена Рыбакина, занимающая в рейтинге WTA второе место. Арина менее чем на процент обошла Елену по результатам опроса.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с общими результатами опроса среди наших читателей о победительнице мэйджора в Нью-Йорке в женском одиночном разряде.

Соболенко уже вышла в полуфинал соревнований, одолев чешку Линду Носкову. Она сразится в предпоследнем круге турнира с Джессикой Пегулой из США, которая ранее обыграла Эмму Наварро. Рыбакиной только предстоит четвертьфинальный матч с Чжэн Циньвэнь из Китая. Также за выход в полуфинал россиянка Мирра Андреева поборется с американкой Кори Гауфф.

Турнирная сетка US Open