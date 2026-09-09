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Арина Соболенко опубликовала коллекцию фото с женихом в честь его дня рождения

Арина Соболенко опубликовала коллекцию фото с женихом в честь его дня рождения
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Победительница четырёх турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала на своей странице в социальной сети несколько фото со своим женихом, бразильским бизнесменом Георгиосом Франгулисом в честь его дня рождения.

Фото: Личный архив Арины Соболенко

Фото: Личный архив Арины Соболенко

Фото: Личный архив Арины Соболенко

«С днём рождения моего жениха! Всё, что мне нужно…» – подписала серию снимков Соболенко, сопроводив текст эмодзи горящего сердца.

Франгулис сделал Соболенко предложение руки и сердца в марте текущего года.

Сейчас Соболенко играет на US Open – 2026 в Нью-Йорке. На данный момент теннисистка дошла до полуфинала, одолев в 1/4 финала чешку Линду Носкову 7:6 (7:1), 3:6, 7:6 (10:7).

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