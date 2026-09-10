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Карен Хачанов — Александр Блокс: онлайн-трансляция 1/4 финала US Open — 2026 началась

Карен Хачанов — Александр Блокс: онлайн-трансляция 1/4 финала US Open — 2026 началась
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Сегодня, 9 сентября, на US Open — 2026 стартовал матч 1/4 финала, где 50-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов сражается с 34-м номером мирового рейтинга представителем Бельгии Александром Блоксом. Матч проходит на корте Билли Джин Кинг. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Карена и Александра.

US Open (м). 1/4 финала
10 сентября 2026, четверг. 00:10 МСК
Карен Хачанов
50
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
3 : 0
Rt
1 2 3 4 5
             
6 		7 3
2 		5 2
             
Александр Блокс
34
Бельгия
Александр Блокс
А. Блокс

Теннисисты впервые встречаются в рамках турниров АТР-тура. В 1/8 финала турнира Хачанов одолел американца Лёнера Тьена (7:5, 4:6, 6:7 (6:8), 6:1, 6:4), а Блокс был сильнее аргентинца Франсиско Серундоло со счётом 6:3, 4:6, 7:5, 7:5.

Открытый чемпионат США – 2025 проходит с 31 августа по 13 сентября. Действующим победителем соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас.

Сетка US Open — 2026
Календарь US Open — 2026
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