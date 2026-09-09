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«Надеюсь, скоро». Анастасия Павлюченкова рассказала, когда планирует вернуться на корт

«Надеюсь, скоро». Анастасия Павлюченкова рассказала, когда планирует вернуться на корт
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Олимпийская чемпионка 2020 года в миксте российская теннисистка Анастасия Павлюченкова рассказала, когда планирует вернуться на корт. В последний раз Павлюченкова принимала участие в турнире WTA-тура в апреле, на турнире в Мадриде.

– Что сейчас происходит в вашей жизни? Поделитесь, как скоро мы вас увидим на корте?
– Надеюсь, скоро. В январе у меня начались проблемы с кистью, я тогда приехала на Australian Open, и у меня опух сустав.

– Шишка?
– Да, появилась шишка. У меня была киста. Я уже была в Мельбурне несколько дней, и врачи мне сказали: «Надо выкачивать жидкость, но, возможно, будут боли». Я играла там на таблетках, в тейпах. Эта киста, она то уходит, то вновь появляется. Посмотрим, как будет справляться со всем этим моё уже не молодое тело. Пока что надо выкачивать жидкость, потихоньку увеличивать нагрузку и смотреть. То есть она вновь может вернуться, но, опять же, мне кажется, без боли, как бы профессионально играть в теннис и вообще заниматься спортом — это, наверное, невозможно, – сказала Павлюченкова в видео, размещённом на YouTube-канале First & Red.

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