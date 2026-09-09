15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Молодёжный Итоговый турнир АТР — 2026 перенесён из Саудовской Аравии в Италию

Молодёжный Итоговый турнир АТР — 2026 перенесён из Саудовской Аравии в Италию
Комментарии

Молодёжный Итоговый турнир АТР — 2026 перенесён из Джидды, Саудовская Аравия, в итальянский город Реджо-ди-Калабрия. Об этом сообщила пресс-служба турнира на своей странице в социальной сети Х.

«Следующая остановка – Реджо-ди-Калабрия. В 2026 году турнир вернётся в Италию, где впервые прошёл в 2017 году», – говорится в заявлении пресс-службы.

Проведение соревнований запланировано на период с 9 по 13 декабря. В 2025 году победителем турнира стал американский теннисист Лёнер Тьен, ныне занимающий в рейтинге АТР 15-е место.

В этом году в итальянском Турине также пройдёт взрослый Итоговый турнир АТР, который проводится там с 2021 года.

Материалы по теме
«Показывает свой лучший теннис». Обыграет ли Хачанов чемпиона юниорского Australian Open?
«Показывает свой лучший теннис». Обыграет ли Хачанов чемпиона юниорского Australian Open?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android