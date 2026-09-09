Молодёжный Итоговый турнир АТР — 2026 перенесён из Саудовской Аравии в Италию

Молодёжный Итоговый турнир АТР — 2026 перенесён из Джидды, Саудовская Аравия, в итальянский город Реджо-ди-Калабрия. Об этом сообщила пресс-служба турнира на своей странице в социальной сети Х.

«Следующая остановка – Реджо-ди-Калабрия. В 2026 году турнир вернётся в Италию, где впервые прошёл в 2017 году», – говорится в заявлении пресс-службы.

Проведение соревнований запланировано на период с 9 по 13 декабря. В 2025 году победителем турнира стал американский теннисист Лёнер Тьен, ныне занимающий в рейтинге АТР 15-е место.

В этом году в итальянском Турине также пройдёт взрослый Итоговый турнир АТР, который проводится там с 2021 года.