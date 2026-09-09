«Буду пить и постараюсь забыть о матче». Носкова — о поражении от Соболенко на US Open

Чемпионка Уимблдона-2026, шестая ракетка мира чешская теннисистка Линда Носкова поделилась эмоциями после поражения в матче 1/4 финала US Open – 2026 от белоруски Арины Соболенко. Встреча завершилась со счётом 6:7 (1:7), 6:3, 6:7 (7:10).

«Я собираюсь остаться ещё примерно на три дня. Наверное, буду пить и постараюсь забыть о поражении (смеётся). К счастью, я уже достаточно взрослая, чтобы так делать. Я люблю Нью-Йорк. Здесь так много мест, которые я хочу посетить. У меня здесь много хороших друзей. Они покажут мне город и, надеюсь, уже через несколько часов я обо всём забуду.

После таких матчей, когда ты находишься так близко к победе, это как будто напоминает тебе, на каком ты сейчас уровне. Просто постараюсь двигаться дальше. На корте я чувствую себя отлично, а это для меня всегда главное. Рейтинг на самом деле не имеет значения», – сказала Носкова на пресс-конференции после поединка.