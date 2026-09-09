Пегула одержала больше всех волевых побед с 2020 года

Американская теннисистка Джессика Пегула начиная с 2020 года одержала больше всех волевых побед. Их число достигло 48. Также Пегула лидирует по победам в трёх сетах – их в активе 32-летней американки 90. Об этом сообщает OptaAce в соцсети Х.

Пегула лидирует в рейтинге, опережая Елену Рыбакину на три победы. У спортсменки, выступающей за Казахстан, 45 волевых побед. Тройку лидеров замкнула белорусская теннисистка Арина Соболенко, которая 43 раза одержала победу, уступая по ходу матча.

Ранее Джессика Пегула вышла в полуфинал US Open, одолев в 1/4 финала американку Эмму Наварро со счётом 3:6, 6:4, 6:3. За выход в финал турнира Пегула поборется с Ариной Соболенко.