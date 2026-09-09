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Турниры «Большого шлема» могут лишиться пятисетовых матчей

Турниры «Большого шлема» могут лишиться пятисетовых матчей
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Новый исполнительный директор Tennis Australia Эндрю Абдо предложил отказаться от формата из пяти сетов на турнирах «Большого шлема». По его мнению, это сделает теннис более динамичным и интересным для молодой аудитории.

«Возможно, в будущем формат турниров «Большого шлема» изменится — например, по количеству кругов или продолжительности матчей. Может быть, мы не будем играть до трёх побед [в пяти сетах] на всех стадиях, или же изменится система начисления очков.

Возможны различные варианты того, как мы можем взаимодействовать с аудиторией и развлекать её, не разрушая при этом саму суть и уникальность этого вида спорта.

Думаю, нам нужно изучить эти вопросы и найти решения. Считаю, что здесь есть пространство для развития», — сказал Абдо в интервью Herald Sun.

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