Турниры «Большого шлема» могут лишиться пятисетовых матчей

Новый исполнительный директор Tennis Australia Эндрю Абдо предложил отказаться от формата из пяти сетов на турнирах «Большого шлема». По его мнению, это сделает теннис более динамичным и интересным для молодой аудитории.

«Возможно, в будущем формат турниров «Большого шлема» изменится — например, по количеству кругов или продолжительности матчей. Может быть, мы не будем играть до трёх побед [в пяти сетах] на всех стадиях, или же изменится система начисления очков.

Возможны различные варианты того, как мы можем взаимодействовать с аудиторией и развлекать её, не разрушая при этом саму суть и уникальность этого вида спорта.

Думаю, нам нужно изучить эти вопросы и найти решения. Считаю, что здесь есть пространство для развития», — сказал Абдо в интервью Herald Sun.