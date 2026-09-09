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Арина Соболенко в 15-й раз вышла в полуфинал турниров «Большого шлема»

Арина Соболенко в 15-й раз вышла в полуфинал турниров «Большого шлема»
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко в 15-й раз вышла в полуфинал турнира «Большого шлема». При этом 28-летняя теннисистка 34 раза попадала в основную сетку. Об этом сообщает OptaAce в соцсети X.

Меньшее количество турниров понадобилось только бельгийской теннисистке Ким Клейстерс. Полуфинал Открытого чемпионата Австралии в 2011 году стал для неё 15-м в турнирах «Большого шлема» при 31 попытке.

Ранее Арина Соболенко вышла в 1/2 финала US Open, обыграв Линду Носкову (Чехия) со счётом 7:6 (7:1), 3:6, 7:6 (10:7). Следующей соперницей Соболенко станет третья ракетка мира американка Джессика Пегула.

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