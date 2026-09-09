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«Далеко не на свой уровень сыграл». Дементьева — о поражении Медведева на US Open

«Далеко не на свой уровень сыграл». Дементьева — о поражении Медведева на US Open
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Олимпийская чемпионка 2008 года, бывшая третья ракетка мира Елена Дементьева прокомментировала поражение российского теннисиста Даниила Медведева в четвёртом круге US Open – 2026 от американца Фрэнсиса Тиафо. Встреча завершилась со счётом 6:7 (1:7), 4:6, 6:7 (6:8).

US Open (м). 4-й круг
06 сентября 2026, воскресенье. 22:40 МСК
Даниил Медведев
8
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
6 1 		4 6 6
7 7 		6 7 8
             
Фрэнсис Тиафо
12
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо

«На самом деле у меня вообще было ощущение, что он либо плохо себя чувствует, либо он очень уставший. У него даже не было энергии на свои фирменные концерты, которые он выдаёт после каких-то обидных ошибок. Мне казалось, что у него нет сил играть, это было удивительно для меня. Мы уже говорили о том, что все наши ребята в этом году подошли не в самой лучшей форме к турниру. Они, откровенно говоря, провалили американскую серию, но сетка была очень благосклонна для них всех.

Даня всегда этим отличался. Он после каких-то провальных своих выступлений достаточно быстро обретает уверенность в себе. У него есть такой холодный расчёт: посмотрел на сетку – по зубам, всё, успокоился и играю. Это не как с Андреем Рублёвым, когда там прям надо как из болота бегемота вытаскивать, чтобы он в себя самого поверил, у Дани это есть. Почему матч с Тиафо вот так прошёл? Мне казалось, что он был уставший, неправильные решения принимал. Очень сложно было понять, что с ним происходит, но он был сам не свой. Далеко не на свой уровень сыграл», — сказала Дементьева в выпуске «Хардкорт».

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