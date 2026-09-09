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Мирра Андреева — Кори Гауфф: онлайн-трансляция матча 1/4 финала US Open 2026 началась

Мирра Андреева — Кори Гауфф: онлайн-трансляция 1/4 финала US Open — 2026 началась
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Сегодня, 9 сентября, на хардовых кортах Нью-Йорка, США, продолжается турнир «Большого шлема» US Open — 2026. В рамках игрового дня чемпионка «Ролан Гаррос» — 2026 пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева сражается с двукратной чемпионкой турниров «Большого шлема» четвёртой ракеткой мира из США Кори Гауфф за дебютный для себя выход в полуфинал Открытого чемпионата США — 2026. Их поединок стартовал в 21:20 мск.

US Open (ж). 1/4 финала
09 сентября 2026, среда. 21:20 МСК
Мирра Андреева
5
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
6