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Рыбакина — вторая по возрасту теннисистка, впервые в карьере ставшая первой ракеткой мира

Рыбакина — вторая по возрасту теннисистка, впервые в карьере ставшая первой ракеткой мира
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Нынешняя вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина является второй по возрасту спортсменкой, впервые в карьере возглавившей рейтинг WTA. Сегодня, 9 сентября, Рыбакина вышла в полуфинал US Open – 2026, одолев Чжэн Циньвэнь из Китая (121-я ракетка мира) со счётом 3:6, 6:1, 6:4. Благодаря этой победе Рыбакина станет первой ракеткой мира после обновления рейтинга, когда ей будет 27 лет 89 дней.

US Open (ж). 1/4 финала
09 сентября 2026, среда. 18:40 МСК
Чжэн Циньвэнь
121
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		1 4
3