Рыбакина — вторая по возрасту теннисистка, впервые в карьере ставшая первой ракеткой мира

Нынешняя вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина является второй по возрасту спортсменкой, впервые в карьере возглавившей рейтинг WTA. Сегодня, 9 сентября, Рыбакина вышла в полуфинал US Open – 2026, одолев Чжэн Циньвэнь из Китая (121-я ракетка мира) со счётом 3:6, 6:1, 6:4. Благодаря этой победе Рыбакина станет первой ракеткой мира после обновления рейтинга, когда ей будет 27 лет 89 дней.