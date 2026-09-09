Мирра Андреева — Кори Гауфф: россиянка уверенно выиграла первый сет 1/4 финала US Open

Сегодня, 9 сентября, на хардовых кортах Нью-Йорка, США, продолжается турнир «Большого шлема» US Open — 2026. В рамках игрового дня чемпионка «Ролан Гаррос» — 2026 пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева сражается с двукратной чемпионкой турниров «Большого шлема» четвёртой ракеткой мира из США Кори Гауфф за дебютный для себя выход в полуфинал Открытого чемпионата США — 2026. Их поединок стартовал в 21:20 мск.