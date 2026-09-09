«Это мой лучший сезон». Костюк — о результатах на «Больших шлемах»

Украинская теннисистка Марта Костюк заявила, что свои выступления на турнирах «Большого шлема» этого сезона она не считает неудачными.

«Возможно, кто-то воспринимает мои поражения на «Большом шлеме» как досадные, но я вообще так на них не смотрю.

По результатам это мой лучший сезон на «Большом шлеме», потому что мне просто не на что жаловаться. Я забираю с собой и победы, и поражения как опыт и продолжаю двигаться дальше. А самое главное — это здоровье. Если оно есть и я могу играть, в следующем году у меня будет ещё четыре возможности», — приводит слова Костюк BTU.

На Australian Open Костюк уступила французской теннисистке Эльзе Жакемо в матче первого круга, а на турнирах «Уимблдон» и «Ролан Гаррос» спортсменка дошла до полуфинала. Несколько дней назад украинка вылетела в четвёртом круге US Open.