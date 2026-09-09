Уимблдон из-за событий на US Open не будет выдавать аккредитацию блогерам в следующем году

Организаторы Уимблдона не планируют предоставлять аккредитацию блогерам летом следующего года после US Open, на который в качестве СМИ заявились 100 инфлюенсеров. Блогеры шумели, устраивали фотосессии и мешали проведению матчей. Об этом сообщает The Press Association.

Встречи на турнире «Большого шлема» в Нью-Йорке неоднократно прерывались из-за наплыва инфлюенсеров – те устраивали фотосессии с яркими вспышками и шумели во время розыгрышей.

Уимблдон планирует избежать повторения подобных ситуаций, ограничив выдачу аккредитаций. К тому же при входе на территорию Всеанглийского клуба у зрителей будут забирать предметы, которые могут сорвать матч – например, кольцевые лампы.