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«Настоящий зоопарк, запах марихуаны». Маннарино — об US Open

«Настоящий зоопарк, запах марихуаны». Маннарино — об US Open
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Французский теннисист Адриан Маннарино, дошедший до второго круга одиночного турнира US Open, прокомментировал поведение зрителей на турнире.

«Зрителям разрешают ходить по трибунам во время розыгрышей. Турнир это терпит, и я не знаю, хорошо ли это для тенниса в целом. На кортах чувствуется запах марихуаны, шум повсюду. По правде говоря, это превращается в настоящий зоопарк», – приводит слова Маннарино The Press Association.

Ранее стало известно, что организаторы US Open выдали 100 аккредитаций инфлюэнсерам. Своим поведением они мешали проведению турнира, в частности, из-за них пришлось прервать матч Наоми Осаки. Уимблдон после этого решил не выдавать аккредитацию блогерам на свой турнир в 2027 году.

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