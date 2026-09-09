Елена Рыбакина, US Open: результаты на 9 сентября, следующий соперник, путь до титула

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира казахстанка Елена Рыбакина продолжила свой путь к титулу на US Open — 2026: она успешно преодолела четвертьфинальную стадию соревнований. «Чемпионат» публикует результаты и возможный турнирный путь Елены Рыбакиной до первого в карьере титула на американском мэйджоре. В качестве вероятной соперницы по каждому следующему кругу в прогнозе выступает теннисистка с более высоким посевом.

Результаты Елены Рыбакиной на US Open — 2026 на 9 сентября:

первый круг. Елена Рыбакина (Казахстан, 2) – Ти Фродин (США, WC) — 6:3, 6:2;

второй круг. Елена Рыбакина (Казахстан, 2) — Джессика Бузас Манейро (Испания) — 6:2, 6:4;

третий круг. Елена Рыбакина (Казахстан, 2) — Юлия Стародубцева (Украина) — 7:6 (8:6), 6:3;

четвёртый круг. Елена Рыбакина (Казахстан, 2) — Наоми Осака (Япония, 13) — 6:1, 6:4.

1/4 финала. Елена Рыбакина (Казахстан, 2) – Чжэн Циньвэнь (Китай) – 3:6, 6:1, 6:4.

Следующий матч Елены Рыбакиной на US Open — 2026:

1/2 финала: Кори Гауфф (США, 4).

Потенциальный путь Елены Рыбакиной до титула на US Open — 2026:

финал: Арина Соболенко (Беларусь, 1).