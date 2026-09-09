«Моя любимая теннисистка». Сорана Кырстя рассказала о дружбе с Миррой Андреевой

17-я ракетка мира румынская теннисистка Сорана Кырстя рассказала о дружбе с пятой ракеткой мира Миррой Андреевой, высоко оценив перспективы россиянки.

«Она очень зрелая для своего возраста. Это мой любимый человек в туре, у неё потрясающий характер. Моя любимая теннисистка… У неё нет слабых мест! Помню, как впервые увидела её. Это было по телевизору, когда ей было 16 лет. Я сразу заметила, что у неё есть звёздный потенциал. Много раз говорила своему тренеру: «Она очень скоро выиграет турнир «Большого шлема»!.. После того как она выиграла «Ролан Гаррос», я сказала, что она выиграет ещё очень, очень много турниров «Большого шлема», и мы все с этим согласились», – приводит слова Кырсти Clay Tenis.