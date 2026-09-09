Рыбакина — о лидерстве в рейтинге WTA: в первую очередь ты всегда стремишься к титулам

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала, какое значение для неё имеет лидерство в рейтинге WTA, отметив, что считает главной целью в карьере завоевание титулов. Рыбакина возглавит рейтинг WTA после окончания Открытого чемпионата США — 2026.

«Конечно, это много значит, но, как я уже говорила, я не слишком много об этом думаю. Это большое достижение, и, думаю, ты ещё больше его ценишь и осознаёшь после завершения карьеры. Сейчас нужно двигаться дальше.

Прекрасно, когда ты заканчиваешь карьеру и можешь сказать: «Я выиграла эти турниры, была первой ракеткой мира — это невероятно», но сейчас всё это просто здорово. Никогда не знаешь, сколько времени пробудешь на вершине. Я всё ещё хочу многого добиться. Я хочу выигрывать титулы на турнирах, поэтому все мои мысли сосредоточены на следующем матче. Это немного другое достижение. Думаю, ты в первую очередь стремишься к титулам, а рейтинг может прийти, а может, и нет — в зависимости от того, что делают другие. В конце концов, больше всего думаешь именно о титулах», – сказала Рыбакина на пресс-конференции US Open.