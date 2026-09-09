Определились полуфиналистки US Open — 2026 в женском одиночном разряде

В среду, 9 сентября, завершилась четвертьфинальная стадия хардового турнира «Большого шлема» US Open – 2026 в женском одиночном разряде. Стали известны все полуфиналистки турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со сложившимися парами, которые сразятся в 1/2 финала мэйджора в Нью-Йорке.

Теннис. US Open — 2026, одиночный разряд, женщины. Пары 1/2 финала турнира:

Арина Соболенко (Беларусь, 1) – Джессика Пегула (США, 3);

Елена Рыбакина (Казахстан, 2) – Кори Гауфф (США, 4).

Полуфинальные матчи пройдут в ночь с 10 на 11 сентября мск. Все оставшиеся на турнире в одиночном разряде теннисистки входят в топ-4 рейтинга WTA.