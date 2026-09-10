«Невероятное достижение для Казахстана». Рыбакина — о первом месте в рейтинге WTA

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась о значении своего лидерства в рейтинге WTA для казахстанского спорта.

«Это история, и я очень горжусь тем, что представляю Казахстан. Каждый раз, когда возвращаюсь в Казахстан, неважно, в какой город приезжаю, я всегда вижу много детей. Сейчас они играют в теннис, и всё больше детей приходит на теннисные площадки. Невероятно видеть столько молодых людей, которые смотрят на тебя. Это показывает, что всё возможно, если верить в себя и усердно работать. Сейчас сложно что-то сказать, потому что я даже не заглядывала в телефон, но, конечно, многие будут меня поздравлять. Сейчас я не в Казахстане, но, когда приеду туда, хочу выразить свою благодарность. Невероятное чувство — возвращаться в Казахстан. К сожалению, я не могу приезжать туда так часто, но, думаю, это невероятное достижение для страны», – сказала Рыбакина на пресс-конференции US Open.