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US Open — 2026, женщины: результаты матчей 9 сентября

US Open — 2026, женщины: результаты матчей 9 сентября
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В среду, 9 сентября, продолжился хардовый турнир «Большого шлема» US Open – 2026 в женском одиночном разряде. В рамках игрового дня состоялись два матча четвертьфинала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Теннис. US Open — 2026, одиночный разряд, женщины. Результаты встреч 9 сентября:

  • Чжэн Циньвэнь (Китай) – Елена Рыбакина (Казахстан) – 6:3, 1:6, 4:6;
  • Мирра Андреева (Россия) – Кори Гауфф (США) – 6:2, 6:7 (7:9), 2:6.

Елена Рыбакина благодаря победе над Чжэн Циньвэнь станет первой ракеткой мира после обновления рейтинга WTA. В полуфинале US Open – 2026 Рыбакина сразится с Кори Гауфф.

Календарь US Open — 2026 (ж)
Турнирная сетка US Open — 2026 (ж)
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