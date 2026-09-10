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Кто выиграет US Open — 2026 в женском одиночном разряде?

Кто выиграет US Open — 2026 в женском одиночном разряде?
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В среду, 9 сентября, завершилась четвертьфинальная стадия US Open – 2026 в женском одиночном разряде. По её итогам определились все полуфиналистки турнира. В 1/2 финала соревнований вышли Кори Гауфф, Джессика Пегула (обе – США), Елена Рыбакина (Казахстан) и Арина Соболенко (Беларусь).

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Кто станет чемпионкой US Open – 2026 в женском одиночном разряде?»

В полуфинале Арина Соболенко сразится с Джессикой Пегулой, Кори Гауфф поборется за выход в финал с Еленой Рыбакиной. Матчи пройдут в ночь с 10 на 11 сентября мск. Соболенко на турнире защищает прошлогодний чемпионский титул.

Турнирная сетка US Open — 2026 (ж)
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