Кто выиграет US Open — 2026 в женском одиночном разряде?

В среду, 9 сентября, завершилась четвертьфинальная стадия US Open – 2026 в женском одиночном разряде. По её итогам определились все полуфиналистки турнира. В 1/2 финала соревнований вышли Кори Гауфф, Джессика Пегула (обе – США), Елена Рыбакина (Казахстан) и Арина Соболенко (Беларусь).

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Кто станет чемпионкой US Open – 2026 в женском одиночном разряде?»

В полуфинале Арина Соболенко сразится с Джессикой Пегулой, Кори Гауфф поборется за выход в финал с Еленой Рыбакиной. Матчи пройдут в ночь с 10 на 11 сентября мск. Соболенко на турнире защищает прошлогодний чемпионский титул.