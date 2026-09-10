Хачанов — Блокс: россиянин выиграл первый сет матча 1/4 финала US Open — 2026

В эти минуты в матче 1/4 финала Открытого чемпионата США — 2026 встречаются 50-я ракетка мира 30-летний российский теннисист Карен Хачанов и 34-й номер рейтинга 21-летний представитель Бельгии Александр Блокс. Хачанов выиграл первый сет — 6:2. На данный игровой отрезок спортсменами было затрачено 33 минуты.

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