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Хачанов — Блокс: россиянин выиграл первый сет матча 1/4 финала US Open — 2026

Хачанов — Блокс: россиянин выиграл первый сет матча 1/4 финала US Open — 2026
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В эти минуты в матче 1/4 финала Открытого чемпионата США — 2026 встречаются 50-я ракетка мира 30-летний российский теннисист Карен Хачанов и 34-й номер рейтинга 21-летний представитель Бельгии Александр Блокс. Хачанов выиграл первый сет — 6:2. На данный игровой отрезок спортсменами было затрачено 33 минуты.

US Open (м). 1/4 финала
10 сентября 2026, четверг. 00:10 МСК
Карен Хачанов
50
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
3 : 0
Rt
1 2 3 4 5
             
6 		7 3
2 		5 2
             
Александр Блокс
34
Бельгия
Александр Блокс
А. Блокс

На момент написания новости в игре ид