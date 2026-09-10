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Шелтон не упомянул Тринити Родман в своей речи после победы. Девушка отреагировала

Шелтон не упомянул Тринити Родман в своей речи после победы. Девушка отреагировала
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Девятая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон после победы в четвертьфинале US Open – 2026 над семикратным чемпионом турниров «Большого шлема» испанцем Карлосом Алькарасом не упомянул в послематчевой речи свою девушку, футболистку Тринити Родман, после чего в трансляцию попала её реакция. Матч Шелтона и Алькараса стал самым поздним в истории US Open, он завершился почти в три часа ночи по местному времени.

US Open (м). 1/4 финала
09 сентября 2026, среда. 06:05 МСК
Бен Шелтон
9
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
3 : 2
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