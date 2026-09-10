Шелтон не упомянул Тринити Родман в своей речи после победы. Девушка отреагировала

Девятая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон после победы в четвертьфинале US Open – 2026 над семикратным чемпионом турниров «Большого шлема» испанцем Карлосом Алькарасом не упомянул в послематчевой речи свою девушку, футболистку Тринити Родман, после чего в трансляцию попала её реакция. Матч Шелтона и Алькараса стал самым поздним в истории US Open, он завершился почти в три часа ночи по местному времени.