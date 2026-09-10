Черданцев обратился к отцу Рыбакиной, которая после USO станет первой ракеткой мира

Известный футбольный комментатор и телеведущий Георгий Черданцев отреагировал на то, что казахстанская теннисистка Елена Рыбакина станет в ближайшее время после US Open — 2026 первой ракеткой мира.

«Поздравляю своего бывшего коллегу Андрея Рыбакина! Его дочь, в это совершенно невозможно поверить, первая(!) ракетка мира!

Мы с Андреем много лет работали вместе на НТВ-плюс. Не могу сказать, что первые шаги в теннисе Лена делала на моих глазах, но, конечно, мы все знали, что дочь коллеги пошла в теннис, а на НТВ-плюс благодаря Анне Владимировне Дмитриевой теннис всегда занимал особое место, поэтому мы следили за первыми успехами Лены. Профессиональный теннис это очень дорогое занятие. И можно себе только представить, каких усилий потребовалось отцу, чтобы организовать дочери переход из юниоров в профессионалы. Ведь тысячи талантливых теннисистов заканчивают в этом возрасте вовсе не из-за недостатка мастерства, а из-за отсутствия денег. Почти все тренеры в Москве на падел-кортах это несостоявшиеся профессиональные теннисисты, у которых не сложилась теннисная карьера как раз из-за отсутствия денег. А Андрей Рыбакин смог. И теперь его дочь номер один в мировом рейтинге. Это выдающееся и совершенно невероятное достижение. Из миллионов занимающихся теннисом так высоко забираются единицы.

Мои самые искренние поздравления. Это очень круто», — написал Черданцев в своё