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На женском US Open впервые за 51 год до полуфинала дошли четыре первых номера посева

На женском US Open впервые за 51 год до полуфинала дошли четыре первых номера посева
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На Открытом чемпионате США 2026 года в женских полуфиналах выступят четыре лидера посева. Подобное произошло впервые с 1975 года именно на US Open. Об этом сообщает статистический портал Opta Ace в соцсети X.

Напомним, в полуфинальных встречах сыграют Арина Соболенко (Беларусь, 1) и Джессика Пегулы (США, 3), а также Елена Рыбакина (Казахстан, 2) и Кори Гауфф (США, 4). Матчи данной стадии состоятся 11 сентября.

В последний раз на турнирах «Большого шлема» подобное происходило на Уимблдоне в 2009 году. Тогда до полуфинала турнира дошли две россиянки — Динара Сафина (1) и Елена Дементьева (4) и две американки — Винус и Серена Уильямс, занимавшие третье и второе места в рейтинге соответственно.

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