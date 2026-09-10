«Я знаю, что вы скажете мне». Андреева – о двух упущенных матчболах с Гауфф на US Open

Российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о двух упущенных матчболах в игре с американкой Кори Гауфф четвертьфинале US Open – 2026. Россиянка проиграла со счётом 6:2, 6:7 (7:9), 2:6.

«Нет, я об этом не думала. Я старалась меньше об этом думать. Просто пыталась сосредоточиться на каждом разыгрываемом очке. Я знаю, что вы скажете мне