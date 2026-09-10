«Я знаю, что вы скажете мне». Андреева – о двух упущенных матчболах с Гауфф на US Open
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Российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о двух упущенных матчболах в игре с американкой Кори Гауфф четвертьфинале US Open – 2026. Россиянка проиграла со счётом 6:2, 6:7 (7:9), 2:6.
US Open (ж). 1/4 финала
09 сентября 2026, среда. 21:20 МСК
5
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6 7
|2
|
|7 9
|6
4
Кори Гауфф
К. Гауфф
«Нет, я об этом не думала. Я старалась меньше об этом думать. Просто пыталась сосредоточиться на каждом разыгрываемом очке. Я знаю, что вы скажете мне