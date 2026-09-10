Александр Зверев обыграл Ботика ван де Зандсхулпа и вышел в 1/2 финала US Open — 2026

Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в полуфинал US Open — 2026. В 1/4 финала он обыграл нидерландца Ботика ван де Зандсхулпа (70-й в рейтинге) со счётом 6:2, 7:5, 6:1.

Теннисисты провели на корте 2 часа 16 минут. В рамках матча Зверев восемь раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов. На счету Ботика ван де Зандсхулпа семь эйсов и три двойные ошибки.

В полуфинале соревнований Зверев сыграет с российским теннисистом Кареном Хачановым.

US Open — 2026 проходит с 30 августа по 13 сентября. Действующим чемпионом турнира является испанец Карлос Алькарас, который в финальном матче прошлого года победил итальянца Янника Синнера.