Александр Зверев обыграл Ботика ван де Зандсхулпа и вышел в 1/2 финала US Open — 2026
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Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел в полуфинал US Open — 2026. В 1/4 финала он обыграл нидерландца Ботика ван де Зандсхулпа (70-й в рейтинге) со счётом 6:2, 7:5, 6:1.
US Open (м). 1/4 финала
10 сентября 2026, четверг. 03:00 МСК
2
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 0
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70
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп
Теннисисты провели на корте 2 часа 16 минут. В рамках матча Зверев восемь раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов. На счету Ботика ван де Зандсхулпа семь эйсов и три двойные ошибки.
В полуфинале соревнований Зверев сыграет с российским теннисистом Кареном Хачановым.
US Open — 2026 проходит с 30 августа по 13 сентября. Действующим чемпионом турнира является испанец Карлос Алькарас, который в финальном матче прошлого года победил итальянца Янника Синнера.
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