Определились полуфиналисты US Open — 2026 в мужском одиночном разряде

В ночь с 9 на 10 сентября, завершилась четвертьфинальная стадия хардового турнира «Большого шлема» US Open – 2026 в мужском одиночном разряде. Стали известны все полуфиналисты турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со сложившимися парами, которые сразятся в 1/2 финала мэйджора в Нью-Йорке.

Теннис. US Open — 2026, одиночный разряд, мужчины. Пары 1/2 финала турнира:

Александр Зверев (Германия, 2) — Карен Хачанов (Россия, 50);

Фрэнсис Тиафо (США, 12) — Бен Шелтон (США, 9).

Полуфинальные матчи состоятся в ночь с 11 на 12 сентября мск. US Open — 2026 проходит с 30 августа до 13 сентября. Действующим чемпионом соревнований был испанец Карлос Алькарас, который завершил своё участие в текущем розыгрыше турнира на стадии 1/4 финала.