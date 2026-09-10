Карен Хачанов, US Open — 2026: результаты 10 сентября, следующий соперник, путь до титула

Сегодня, 10 сентября, 50-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов успешно преодолел стадию 1/4 финала US Open — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с сеткой и дальнейшим возможным путём Карена по турниру. В качестве потенциальных соперников выбраны игроки с наивысшим рейтингом на начало соревнований.

Результаты Карена Хачанова на US Open — 2026

Первый круг: Карен Хачанов (Россия) — Роман Андрес Бурручага (Аргентина) — 6:3, 6:0, 6:1.

Второй круг: Карен Хачанов (Россия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 4) — 6:7, 6:3, 6:2, 6:2.

Третий круг: Карен Хачанов (Россия) — Бенжамен Бонзи (Франция, 97) — 6:3, 6:2, 6:4.

Четвёртый круг: Карен Хачанов (Россия) — Лёнер Тьен (США, 15) — 7:5, 4:6, 6:7, 6:1, 6:4.

1/4 финала: Карен Хачанов (Россия) — Александр Блокс (Бельгия, 34) — 6:2, 7:5, 3:2 (отказ Блокса).

Следующий матч Карена Хачанова на US Open — 2026

1/2 финала: Карен Хачанов (Россия) — Александр Зверев (Германия, 2).

Возможный соперник Карена Хачанова в потенциальном финале на US Open — 2026:

финал: победитель противостояния между двумя американцами — Беном Шелтоном (9) и Фрэнсисом Тиафо (12).