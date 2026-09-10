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US Open — 2026, результаты, мужчины, 9 сентября

US Open — 2026, мужчины: результаты матчей 9 сентября
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В ночь на 10 сентября в Нью-Йорке прошёл 11-й игровой день мужского US Open — 2026 в одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Теннис. US Open — 2026, мужчины. Результаты на 10 сентября

Карен Хачанов (Россия) – Александр Блокс (Бельгия) – 6:2, 7:2, 3:2, отказ соперника.
Александр Зверев (Германия) – Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) – 6:2, 7:5, 6:1.

Действующим чемпионом US Open является третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас. Первую полуфинальную пару US Open — 2026 образовали американцы Фрэнсис Тиафо и Бен Шелтон. Во втором полуфинале сразятся Карен Хачанов и Александр Зверев.

US Open — 2026 проходит с 30 августа по 13 сентября.

Расписание матчей US Open — 2026 (м)
Сетка US Open — 2026 (м)
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