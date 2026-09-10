Мирра Андреева не смогла ответить на вопрос, чем гордится в своей игре на US Open

Российская теннисистка Мирра Андреева не смогла сдержать эмоций и не ответила на вопрос журналиста о гордости своей игрой на Открытом чемпионате США. Напомним, ранее Мирра уступила американке Кори Гауфф четвертьфинале US Open — 2026. Россиянка проиграла со счётом 6:2, 6:7 (7:9), 2:6.

— Всё равно отличное выступление… Есть ли моменты в твоей игре на US Open, которыми ты по-настоящему гордишься?

— Знаете, сейчас я даже не знаю, что на это ответить. Может быть, через пару дней. Но пока… пока тяжело, — сказала Андреева на пресс-конференции.

В полуфинале турнира Гауфф сразится с казахстанкой Еленой Рыбакиной, которая по итогам US Open станет первой ракеткой мира.