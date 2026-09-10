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10 сентября главные новости спорта, футбол, результаты КХЛ, Лига чемпионов, US Open — 2026, МЛС, Батраков, Мирра Андреева, Хачанов

Хачанов — в полуфинале USO, Андреева вылетела, Батраков дебютировал в ЛЧ. Главное к утру
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Российский теннисист Карен Хачанов вышел в 1/2 финала Открытого чемпионата США — 2026, на стадии 1/4 финала одолев на отказе представителя Бельгии Александра Блокса, россиянка Мирра Андреева не смогла выйти в полуфинал US Open — 2026, проиграв в четвертьфинальном матче американке Кори Гауфф, «Галатасарай» в дебютном для полузащитника Алексея Батракова матче Лиги чемпионов проиграл «Спортингу». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».