Хачанов — в полуфинале USO, Андреева вылетела, Батраков дебютировал в ЛЧ. Главное к утру

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в 1/2 финала Открытого чемпионата США — 2026, на стадии 1/4 финала одолев на отказе представителя Бельгии Александра Блокса, россиянка Мирра Андреева не смогла выйти в полуфинал US Open — 2026, проиграв в четвертьфинальном матче американке Кори Гауфф, «Галатасарай» в дебютном для полузащитника Алексея Батракова матче Лиги чемпионов проиграл «Спортингу». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».