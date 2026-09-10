Гауфф высказалась о поддержке болельщиков на US Open после победы над Миррой Андреевой

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» американская теннисистка Кори Гауфф высказалась о поддержке болельщиков после того, как переломила ход матча 1/4 финала US Open — 2026 с россиянкой Миррой Андреевой. Встреча закончилась со счётом 2:6, 7:6 (9:7), 6:2. По ходу матча Гауфф отыграла два матчбола.

«В 2019 году, когда впервые выступала на US Open, меня приняли очень тепло. Я научилась принимать это. Выхожу на корт, потому что знаю, что они будут поддерживать меня при любых обстоятельствах. Помню, как и