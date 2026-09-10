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Гауфф высказалась о поддержке болельщиков на US Open после победы над Миррой Андреевой

Гауфф высказалась о поддержке болельщиков на US Open после победы над Миррой Андреевой
Комментарии

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» американская теннисистка Кори Гауфф высказалась о поддержке болельщиков после того, как переломила ход матча 1/4 финала US Open — 2026 с россиянкой Миррой Андреевой. Встреча закончилась со счётом 2:6, 7:6 (9:7), 6:2. По ходу матча Гауфф отыграла два матчбола.

US Open (ж). 1/4 финала
09 сентября 2026, среда. 21:20 МСК
Мирра Андреева
5
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 7 2
2 		7 9 6
         
Кори Гауфф
4
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

«В 2019 году, когда впервые выступала на US Open, меня приняли очень тепло. Я научилась принимать это. Выхожу на корт, потому что знаю, что они будут поддерживать меня при любых обстоятельствах. Помню, как и