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Блокс объяснил, почему не доиграл матч за выход в полуфинал US Open — 2026 с Хачановым

Блокс объяснил, почему не доиграл матч за выход в полуфинал US Open — 2026 с Хачановым
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21-летний бельгийский теннисист, 34-й номер рейтинга Александр Блокс досрочно завершил четвертьфинальный матч Открытого чемпионата США 2026 года с 50-й ракеткой мира россиянином Кареном Хачановым. Встреча завершилась при счёте 6:2, 7:5, 3:2 в пользу российского спортсмена. По ходу игры бельгийский спортсмен несколько раз обращался за медицинской помощью.

US Open (м). 1/4 финала
10 сентября 2026, четверг. 00:10 МСК
Карен Хачанов
50
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
3 : 0
Rt
1 2 3 4 5
             
6 		7 3
2 		5 2
             
Александр Блокс
34
Бельгия
Александр Блокс
А. Блокс

«Сегодня мой организм просто отказал. Ещё два дня назад мне было очень тяжело физически в матче с Франсиско Серундоло. Я был на грани того, чтобы снят