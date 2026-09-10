Блокс объяснил, почему не доиграл матч за выход в полуфинал US Open — 2026 с Хачановым

21-летний бельгийский теннисист, 34-й номер рейтинга Александр Блокс досрочно завершил четвертьфинальный матч Открытого чемпионата США 2026 года с 50-й ракеткой мира россиянином Кареном Хачановым. Встреча завершилась при счёте 6:2, 7:5, 3:2 в пользу российского спортсмена. По ходу игры бельгийский спортсмен несколько раз обращался за медицинской помощью.

«Сегодня мой организм просто отказал. Ещё два дня назад мне было очень тяжело физически в матче с Франсиско Серундоло. Я был на грани того, чтобы снят