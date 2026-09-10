Карен Хачанов проиграл наименьшее число геймов среди полуфиналистов US Open

Серебряный призёр Олимпийских игр в Токио, 50-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов проиграл наименьшее число геймов среди полуфиналистов на Открытом чемпионате США. На счету Хачанова — 59 проигранных геймов. Карен стал первым несеяным полуфиналистом, который уступил наименьшее число геймов по ходу турнира со времён Андрея Медведева (59) на «Ролан Гаррос» в 1999 году. Об этом сообщает OptaAce в социальной сети Х.

Немец Александр Зверев на пути к 1/2 финала соревнований проиграл 80 геймов, американец Бен Шелтон — 88, а его соотечественник Фрэнсис Тиафо — 90.

На стадии 1/4 финала US Open — 2026 россиянин од