Карен Хачанов проиграл наименьшее число геймов среди полуфиналистов US Open
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Серебряный призёр Олимпийских игр в Токио, 50-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов проиграл наименьшее число геймов среди полуфиналистов на Открытом чемпионате США. На счету Хачанова — 59 проигранных геймов. Карен стал первым несеяным полуфиналистом, который уступил наименьшее число геймов по ходу турнира со времён Андрея Медведева (59) на «Ролан Гаррос» в 1999 году. Об этом сообщает OptaAce в социальной сети Х.
US Open (м). 1/4 финала
10 сентября 2026, четверг. 00:10 МСК
50
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
3 : 0
Rt
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34
Александр Блокс
А. Блокс
Немец Александр Зверев на пути к 1/2 финала соревнований проиграл 80 геймов, американец Бен Шелтон — 88, а его соотечественник Фрэнсис Тиафо — 90.
На стадии 1/4 финала US Open — 2026 россиянин од