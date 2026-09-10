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Президент Казахстана поздравил Рыбакину со статусом первой ракетки мира

Президент Казахстана поздравил Рыбакину со статусом первой ракетки мира
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил двукратную чемпионку турниров «Большого шлема» казахстанскую теннисистку Елену Рыбакину с завоеванием звания первой ракетки мира, сообщает пресс-служба главы государства.

«Выход на первую строчку рейтинга WТА — это спортивная вершина, покорённая вами благодаря феноменальному таланту, колоссальному трудолюбию и непреклонной вере в себя. Этим историческим достижением вы прославили казахстанский спорт и вписали своё имя в летопись мирового тенниса», — говорится в сообщении.

Рыбакина гарантировала себе первую строчку рейтинга после победы над китаянкой Чжэн Циньвэнь в четвертьфинале US Open — 2026 со счётом 3:6, 6:1, 6:4. В полуфинале она встретится с четвёртой ракеткой мира Кори Гауфф.

Расписание матчей US Open - 2026 (женщины)
Турнирная сетка US Open - 2026 (женщины)
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