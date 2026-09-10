15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Не люблю совсем свободные дни». Карен Хачанов — о тренировках на US Open

«Не люблю совсем свободные дни». Карен Хачанов — о тренировках на US Open
Комментарии

50-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов после выхода в полуфинал US Open — 2026 рассказал о тренировках на турнире. В 1/4 финала Хачанов обыграл бельгийца Александра Блокса, который прекратил борьбу при счёте 6:2, 7:5, 3:2 в пользу россиянина после нескольких медицинских пауз.

US Open (м). 1/4 финала
10 сентября 2026, четверг. 00:10 МСК
Карен Хачанов
50
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
3 : 0
Rt
1 2 3 4 5
             
6 		7 3
2 		5 2
             
Александр Блокс
34
Бельгия
Александр Блокс
А. Блокс

— Физически вы готовы, я вас тут даже не видел уставшим. Как тренируетесь?
— Да, даже думаю, может, пойти сейчас подачу потренировать, потому что её процент был не слишком высоким. Но завтра день восстановления и тренировок, я не люблю совсем свободные дни. Когда входишь в ритм, хочется продолжать. Ну, только если матч был не настолько тяжёлым, когда понимаешь, что даже встать не можешь, — сказал Хачанов на пресс-конференции.

Материалы по теме