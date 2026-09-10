«Не люблю совсем свободные дни». Карен Хачанов — о тренировках на US Open

50-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов после выхода в полуфинал US Open — 2026 рассказал о тренировках на турнире. В 1/4 финала Хачанов обыграл бельгийца Александра Блокса, который прекратил борьбу при счёте 6:2, 7:5, 3:2 в пользу россиянина после нескольких медицинских пауз.

— Физически вы готовы, я вас тут даже не видел уставшим. Как тренируетесь?

— Да, даже думаю, может, пойти сейчас подачу потренировать, потому что её процент был не слишком высоким. Но завтра день восстановления и тренировок, я не люблю совсем свободные дни. Когда входишь в ритм, хочется продолжать. Ну, только если матч был не настолько тяжёлым, когда понимаешь, что даже встать не можешь, — сказал Хачанов на пресс-конференции.