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US Open — 2026, женщины: расписание матчей на 10 сентября

US Open — 2026, женщины: расписание матчей на 10 сентября
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В ночь с 10 на 11 сентября на хардовых кортах Нью-Йорка, США, продолжится турнир «Большого шлема» US Open – 2026 в женском одиночном разряде. В рамках игрового дня состоятся два полуфинальных матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием очередного игрового дня.

Теннис. US Open — 2026, женщины, 1/4 финала. Расписание на 10 сентября (время московское):

2:00 (11 сентября). Арина Соболенко (Беларусь,1) – Джессика Пегула (США, 3);
3:30 (11 сентября). Кори Гауфф (США, 4) – Елена Рыбакина (Казахстан, 2).

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко является действующей победительницей турнира. В прошлогоднем финале она одолела американку Аманду Анисимову.

Календарь US Open - 2026
Сетка US Open - 2026
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