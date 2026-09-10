Соболенко — Пегула: во сколько начало матча 1/2 финала US Open, где смотреть трансляцию

В ночь с 10 на 11 сентября четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» белорусская теннисистка Арина Соболенко сразится с третьей ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой за выход в финал Открытого чемпионата США — 2026. Их поединок поставлен на арене Артуша Эша и начнётся не ранее 2:00 мск. В России матч не покажут официально. Также за развитием событий можно будет следить в Матч-центре «Чемпионата».

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